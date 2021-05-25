Кому відмовлять у призначенні субсидії: роз'яснення Мінсоцполітики

Як зазначається в повідомленні, право на субсидії втратять ті, хто:

здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

має авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;

має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.

Крім того, у наданні субсидії відмовлять, якщо: