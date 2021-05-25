Кому відмовлять у призначенні субсидії: роз'яснення Мінсоцполітики

В Україні з 1 травня 2021 року змінилися правила надання житлових субсидій. Субсидій позбавлятимуть у разі купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.
Як зазначається в повідомленні, право на субсидії втратять ті, хто:
здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;
Крім того, у наданні субсидії відмовлять, якщо:
Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 19 травня 2021 року вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Будуть подавати декларації приблизно 460 тисяч.