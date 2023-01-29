Кому и как могут вручать повестки во время войны. Объяснение юриста

Пока не мобилизация. Кому могут вручать повестки

Сам факт вручения повесток – это еще не означает мобилизацию в армию. То есть, если вам выписали повестку, это вовсе не означает, что вас завтра отправят под Бахмут или в другую горячую точку фронта.

В Украине из-за войны сотни тысяч переселенцев вынуждены сменить место жительства: они переезжают из Харькова во Львов, из Мариуполя в Черновцы.

Чтобы вести учет переместившихся внутри страны призывников, территориальные центры комплектования и социальной поддержки систематизируют свои списки. Они делают это, чтобы понять, кто и где есть в запасе и какой в целом есть человеческий ресурс, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

Защита Украины – это конституционная обязанность граждан, напоминает он. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно этому закону, граждане Украины в отношении воинского долга делятся на следующие группы:

допризывники – лица, подлежащие приписке на призывные участки;

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие – лица, проходящие военную службу;

военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

"Следовательно, все мужчины подлежат приписке к призывным участкам для того, чтобы взять их на военный учет, определить их количество, понять их степень годности к службе, установить уровень образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки", – объясняет адвокат.

Где могут вручать повестки и какими бывают эти документы

В законодательстве нет ограничения того, где именно могут вручать повестки, а где нет. То есть ее вам могут вручить где угодно. Законодательством предусмотрены следующие виды повесток:

Повестка для уточнения учетных данных. Ей военнообязанных приглашают пройти приписку к призывному участку. Ее вручают призывнику, чтобы внести сведения о нем в базу данных: его семейное положение, работу, информацию о том, есть ли у него дети.

Повестка на призывную комиссию. Она обязывает призывника пройти медицинское обследование.

Фото: Есть разные виды повесток, поэтому их вручение необязательно означает мобилизацию на фронт (коллаж РБК-Украина)

Повестка-призыв на срочную военную службу. 29 октября прошлого года вступил в силу Закон Украины №2678-IX . Он определяет, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. А призывные комиссии образуют, чтобы проводить медосмотр людей, стоящих на военном учете и которым уже исполнилось 27 лет. Также берут их на военный учет или исключают из него. В таких ведомствах им выдают направление, если такие мужчины хотят поступать в университеты.

Мобилизационное распоряжение могут вручить военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанным пригодными к несению военной службы.

"Такой вид повестки – это уже непосредственный призыв на военную службу. Им вас обязали явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего обучения и отправки на войну", – объясняет Станислав Полевой.

Кто может вручать повестки

В соответствии с пунктом 55 Положения о мобилизационной подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту повестки могут вручать:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители органов местного самоуправления;

руководители учебных заведений;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности.

Раньше повестки могли вручать и управляющие многоквартирными домами. Но их исключили из числа тех, кто может это делать.

"Итак, ни директора ОСМД, ни руководители управляющих компаний не уполномочены выдавать повестки гражданам", – обращает внимание адвокат.

Что должно быть указано в повестке:

вид повестки; фамилия, имя и отчество; адрес проживания; реквизиты распоряжения; адрес территориального центра комплектования, куда следует прибыть человеку; список документов, которые необходимо иметь с собой.

Обратите внимание. Повестку должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

Только лично. Может ли кто-нибудь расписаться за вас при получении повестки

Во время мобилизации гражданин обязан лично явиться в воинскую часть или на сборный пункт военного комиссариата в срок, указанный в повестке. Поэтому военнообязанный должен только сам лично получить повестку и расписаться в ней. Это прописано в пункте 3 статьи 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

"Прежде чем расписаться о получении повестки, проверьте правильность указанных в ней данных: ваша фамилия, имя и отчество, адрес, контакты. Военная специальность должна совпадать со специальностью, которая записана в вашем военном билете. Должны быть указаны дата, время, адрес места сбора и перечень документов, которые необходимо иметь при себе. Важно, что повестка должна быть скреплена печатью и подписью военного комиссара", – советует адвокат ЮФ Gracers.

Штрафы и лишение свободы. Можно ли отказаться от получения повестки

По словам Станислава Полевого, отказаться от получения повестки можно. Но для этого требуются объективные причины. Например, вы можете это сделать, если в повестке указаны не все личные данные или если она заполнена с ошибками.

"Если в повестке обнаружили ошибки, можно отказаться от ее подписания. Также обратите внимание на то, кто вам ее вручает. И вообще уполномочено ли это лицо это делать", – говорит он.

Тогда сотрудник военкомата или уполномоченное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей. В акте следует указать причины отказа. Акт будет передан в центры комплектования. Там должны исправить ошибки, и после этого в любом случае вам такую повестку все-таки дадут.

Если вы получили повестку, но не явились в центр комплектования, это считается нарушением правил мобилизации. За это предусмотрены следующие санкции:

админответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – вы должны уплатить штраф в размере от 1700 до 3400 грн (3400-5100 грн для должностных лиц), если речь идет о повестке для уточнения данных или прохождении медкомиссии.

(3400-5100 грн для должностных лиц), если речь идет о повестке для уточнения данных или прохождении медкомиссии. уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет может наступить по статье 336 Уголовного кодекса Украины, если человеку вручили "мобилизационное распоряжение" (то есть для отправки в подразделение, после прохождения медкомиссии и с указанием воинской части, куда она отбывает) и он не явился на место сбора.

"В целом, законность получения повестки – это в каждом случае ситуация индивидуальная. Поэтому советую обратить внимание на содержание таких повесток и на то, кто ее вам пытается вручить. Также важно, что получение повестки не означает, что вас в тот же день мобилизуют и отправляют на фронт. Но забывать о своих правах и обязанностях не стоит", – обращает внимание Станислав Полевой.