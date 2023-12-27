RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кому доверяют украинцы: рейтинг политиков, должностных лиц и общественных деятелей

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался социологами, чаще всего выражалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Также высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), телеведущему Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%).

Большинство опрошенных не доверяют экс-премьеру Юлии Тимошенко (85%), бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), пятому президенту Петру Порошенко (74%), народным депутатам от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (54%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), главе Верховной рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41%) 28%), заместителя руководителя Офиса президента Олегу Татарова (соответственно 34% и 10%), председателя финансового комитета Рады Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьеру Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%), заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).

По балансу доверия-недоверия Виталий Ким немного опережает Владимира Зеленского.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, Владимир Зеленский имеет наивысшее доверие украинцев среди девяти политиков, в отношении которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 года президенту доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%.

Опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины. Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - 96%. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (не доверяют – только 4%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский