Кому достанется имущество после отказа от наследства: разъяснение Министерства юстиции

Когда можно отказаться

Наследник по завещанию или закону может отказаться от принятия наследства в течение шести месяцев. Этот срок начинается с момента открытия наследства или со дня государственной регистрации смерти в случаях, предусмотренных законодательством.

Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным. То есть наследник не может устанавливать условия или ограничения.

Также нельзя отказаться только от части наследства, одновременно приняв другую его часть.

Если есть завещание

Если от наследства отказался один из наследников по завещанию, то его доля переходит к другим наследникам по завещанию, принявшим наследство. Они получают ее поровну.

Например, если по завещанию имущество должны были получить три человека, но один из них отказался, его доля распределится между двумя другими наследниками.

В то же время, отказ от наследства по завещанию не лишает человека права наследовать по закону.

Если других наследников по завещанию нет, наследование происходит по закону.

Если наследник по закону отказался

В случае отказа одного из наследников по закону его доля переходит к другим наследникам той же очереди и распределяется между ними поровну.

Если наследников этой очереди нет, право на наследование переходит к следующей очереди.

В Украине в общей сложности предусмотрено пять очередей наследников по закону.

Когда частица может перейти другому человеку

Правила распределения частицы между наследниками той же очереди не применяются, если наследник отказался от наследства в пользу другого наследника.

Частный случай - когда завещатель заранее назначил другого наследника.

Назначение означает, что завещатель определил человека, который получит наследство, если основной наследник, в частности, не примет его или откажется от принятия.

Если наследников нет

Если наследников, которые могут принять наследство, нет, суд может признать его выморочным.

В таком случае наследство переходит в собственность территориальной громады по местонахождению недвижимого имущества. Если недвижимости нет - по местонахождению основной части движимого имущества.

Можно ли забрать отказ назад

Наследник может отозвать свой отказ от принятия наследства в течение шестимесячного срока, установленного для его принятия.

То есть если человек передумал, он может изменить свое решение до истечения этого срока.