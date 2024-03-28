Компромисс, скрининг, запрет на экспорт из РФ: как Украина и Польша решают вопросы границы

Первый шаг

Как отметил Шмыгаль, первый шаг состоит в том, что Украина согласилась на определенные ограничения, предохранители, предложенные Еврокомиссия. "Это для нас не очень интересная история, но мы соглашаемся, что это тот компромисс, который необходим для наших стран, чтобы аграрный экспорт из Украины не вредил польским агропроизводителям", - сказал после переговоров с польским премьером Дональдом Туском.

Как пояснил Шмыгаль, сегодня украинское зерно не попадает на польский рынок. "Наше правительство ввело процедуру верификации четырех зерновых культур: кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт не проходит, мы сейчас такие разрешения не выдаем, будем выдавать по согласованию с польским правительством.

Второй шаг

"Украина обратилась в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ законодательства в аграрной политике, транспорте. Мы открыты, мы хотим снять любые манипуляции, мифы, дезинформацию, которой активно пользуются наш враг, Россия", - сказал Шмыгаль.

По его словам, анализ будет проведен в конце апреля, откроет статистику и даст правдивые данные.

Третий шаг

Я сообщил Шмыгаль, третий шаг состоит в запрещении аграрного экспорта из России и Беларуси. "Мы предложили Польше объединить наши усилия для выполнения этой задачи", - сказал он.

По его словам, голос услышали в Брюсселе и Еврокомиссия предложила увеличить пошлины на продукцию из РФ. "Новые ставки должны фактически остановить эту торговлю", - добавил премьер

Пятый шаг

Украина просит о свободном пропуске через заблокированную границу не только боеприпасов и гуманитарной помощи, но и горючего. "Это важно, поскольку напрямую касается вопросов национальной безопасности", - сказал Шмыгаль.