Комплектация бригад для ротации и вооружение. Зеленский провел заседание Ставки

"Провел Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них", - сообщил он.

Также во время Ставки участники посвятили много времени теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. По этой теме докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

При этом Зеленский добавил, что также обсуждали вооружение.

"Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", - отметил он.