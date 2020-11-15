Комплекс "5 елемент" не порушував карантин, керівництво заявляє про політичний тиск

Спортивний оздоровчий комплекс "5 елемент" не порушував жодних вимог так званого "карантину вихідного дня".

Про це заявило керівництво закладу, повідомляє прес-служба.

У комплексі пояснили, що проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.

"Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров'я", - говорить юрист комплексу Валерій Ричек.

Він наголошує, що в постанові уряду про так званий "локдаун вихідного дня" немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.

Керівництво комплексу пов’язує активність силовиків із політичним тиском. Як відомо, у суботу до закладу навідались правоохоронці, які виписали адміністративний протокол.

Генеральний директор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.

"Наш комплекс має площу у 18 тисяч квадратних метрів лише у будівлях і ще відкритий майданчик. Загалом понад 25 тисяч квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст", - зауважує директорка.

Оздоровчий комплекс "5 елемент" планує оскаржувати дії силовиків у судовому порядку.

Нагадаємо, карантин вихідного дня відмовились впроваджувати у Черкасах, Тернополі, Львові, Житомирі, Рівному, Одесі.

Проти запровадження карантину на вихідних виступила місцева влада в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачевому, Краматорську та Слов'янську.

У багатьох містах відбулися акції протесту підприємців, які заявляють про знищення їхніх бізнесів та втрату робочих місць.