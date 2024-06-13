Компенсировать потерю жилья для ВПЛ планируют по-новому: что может измениться

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины переехать в новые общины вынуждены были около 5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Недавно народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона №11161 о порядке компенсации за уничтоженное имущество на территориях ведения боевых действий и временно оккупированных территориях (ВОТ).

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться после его окончательного принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11161 о порядке компенсации уничтоженного или поврежденного имущества, находящегося на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией, был зарегистрирован в Верховной Раде 10 апреля 2024 года

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Николай Величкович, Мария Ионова, Василий Мокан и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по экономическому развитию под руководством Дмитрия Наталухи.

Проект закона №11161 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

4 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с продлением срока подготовки и с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 255 голосами.

Цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, принятие проекта закона №11161 направлено на:

поддержание социально-экономического положения внутренне перемещенных лиц

улучшение условий жизни ВПЛ

улучшение условий дальнейшей адаптации ВПЛ

более быструю интеграцию ВПЛ в новые территориальные общины

Соавтор законопроекта Василий Мокан в своем Telegram-канале уточнил, что приняв документ в первом чтении парламент сделал шаг к упрощению процедуры получения компенсации за жилье людям, которые в результате агрессии РФ потеряли жилье в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях (ВОТ).

По его словам, эта справедливая законодательная инициатива "исправляет определенные правовые пробелы".

"Поскольку на деоккупированных территориях у украинцев есть возможность получить компенсацию за потерянное жилье, то для наших сограждан из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий такого алгоритма до сих пор прописано не было", - пояснил нардеп.

Что предлагает изменить документ

Проект закона №11161 предлагает:

не проводить процедуру обследования уничтоженного или поврежденного недвижимого имущества , расположенного на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации)

, расположенного на территориях, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (в отношении которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации) приравнивать поврежденные объекты на временно оккупированных территориях к уничтоженным

упростить процедуру получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для ВПЛ, переместившихся с территорий, включенных в перечень территорий боевых действий или ВТО

Мокан отмечает: "чем дольше идет война - тем больше РФ уничтожает имущества украинцев".

"С одной стороны, государство вместе с международными институтами фиксирует преступления рашистов, которые будут учтены в виде репараций и рано или поздно компенсированы страной-агрессором. С другой - нам нужно поддержать наших сограждан, лишившихся жилья и дать им возможность интегрироваться в жизнь в новых общинах", - добавил нардеп.

По его мнению, компенсация за уничтоженное жилье будет способствовать этому процессу.