єВідновлення: как получить компенсацию от государства за жилье, если потерял документы на право собственности

Чтобы иметь возможность получить компенсацию "єВідновлення", некоторым владельцам поврежденного или разрушенного жилья приходится обращаться в суд - в случае, если жилье не было зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимость, а сами правоустанавливающие документы потеряны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, это актуально для нескольких распространенных случаев, когда единственным способом подтверждения права собственности на недвижимое имущество остается судебное, в частности:

Когда человек потерял правоустанавливающий документ на жилье, приобретенное до 2013 года;

Когда в Государственном реестре прав на недвижимость нет сведений о праве собственности;

Когда невозможно получить доступ к архивам БТИ и нотариусам, которые выдавали или оформляли документ о праве собственности.

Одним из главных убедительных выводов таких судебных дел для потенциальных истцов, по ее словам, может быть тот факт, что такой способ защиты не порождает, а подтверждает имеющееся у истца право собственности, приобретенное ранее на законных основаниях. То есть суд должен установить, что правоустанавливающий документ действительно существовал.

Как правило, судебный сценарий в таких случаях ошибочно считают чем-то продолжительным, отмечает Шуляк. В ходе исследования проанализировали 30 дел и только в двух случаях суд вынес решение не в пользу истца, а продолжительность рассмотрения дела в основном составляла до 3 месяцев.

"Мы видим, что продолжительность таких судов до 4 месяцев была на 15% случаев. При этом факторами более длительного рассмотрения были привлечение к рассмотрению третьих лиц, требование доказательств судом, замена ненадлежащего ответчика на должного", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что истцы обычно пользовались услугами адвокатов, которые как и они преимущественно не участвовали в судебном заседании. При этом ответчики в большинстве своем не возражали против исковых требований, на судебные заседания не явились и отзывы на иск в суд не направляли. Иными словами, они обычно не возражают против восстановления права собственности.

Поскольку компенсация "єВідновлення" пока не распространяется на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях Украины, в 2023 году упоминание о намерении получения компенсации со стороны собственников такого жилья фигурировало в 9 решениях - все они приняты в пользу истца. Это, в частности, может свидетельствовать о желании пострадавших владельцев заранее решить вопрос верификации собственности на поврежденное и уничтоженное жилье, отметила Шуляк.

"В абсолютном большинстве рассмотренных дел основным доказательством выступала копия документа о праве собственности или иной документ, позволявший установить точные реквизиты правоустанавливающего документа, соответствующего недвижимого имущества и его владельца. Это также подтверждает важность хранения отдельно от оригиналов документов, их копий, в том числе в цифровом формате. Дополнительно также могут понадобиться квитанции об оплате коммунальных платежей", - сообщила Шуляк.

Подобные дела рассматриваются судами типично, используя стандартный набор материалов, пояснила она. Подтверждение существования правоустанавливающего документа (копия документа, информация из других реестров и т.п.) и подтверждение исчерпания внесудебных способов восстановления документа (запросы в органы, выдавшие документ, запросы в БТИ) – составляют минимально обязательный объем доказательств, необходимых для положительного для истца решения.

Обычно ответчики по таким делам - городские советы или городские военно-гражданские администрации. При этом их роль в судебном процессе в основном номинальная и пассивная. Это объясняется, прежде всего, спецификой такой категории дел - самодостаточным основанием для подачи иска является потеря правоустанавливающего документа, не связанная с оспариванием или не признанием права собственности на соответствующее имущество. Для указанной категории дел в целом характерно отсутствие устного слушания, что в целом устраивает обе стороны по делу.

"Достаточно большое количество исков о признании права собственности, несмотря на наличие государственной регистрации права собственности в ГРПН, может свидетельствовать как о недостаточной осведомленности граждан об условиях получения государственной компенсации в пределах электронной публичной услуги "єВідновлення", - резюмировала Елена Шуляк.