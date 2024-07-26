Компенсации от России после освобождения: как на оккупированных территориях погасят кредиты

"Проблема носит системный характер, и, скорее всего, будет решаться она на уровне всей банковской системы", - сказал он.

Например, возможен вариант, когда банки не будут применять никаких требований к таким заемщикам, пока они не получают компенсацию убытков в рамках международного права. "Думаю, это будет системный подход для всех подобных заемщиков", - считает Наумов.

По его словам, кредиты заемщиками с оккупированных территорий почти не обслуживаются, но есть компании с оккупированных территорий, возвращающие кредиты. "Речь идет о релоцированных предприятиях. Однако их буквально единицы", - сообщил банкир.

Глава Ощадбанка рассказал, что на территориях Украины, где сохраняется относительная безопасность и не ведутся боевые действия (в так называемой зеленой зоне), уровень "плохих" кредитов (NPL) по новому портфелю не превышает 1%. Уровень NPL в желтой зоне составляет около 2-3%. В зоне ведения боевых действий и на оккупированных территориях NPL – 79%.

"Контактировать с заемщиками в красной зоне очень тяжело. Сейчас и до конца войны мы с ними ничего не делаем. Это, кстати, рекомендация Национального банка и профильных министерств", - добавил Наумов.