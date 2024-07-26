RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Компенсации от России после освобождения: как на оккупированных территориях погасят кредиты

Фото: Ощадбанк назвал механизм погашения кредитов на оккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

После освобождения оккупированных территорий банки, скорее всего, не потребуют погашения кредитов от населения и бизнеса. Дождутся компенсаций со стороны России.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Проблема носит системный характер, и, скорее всего, будет решаться она на уровне всей банковской системы", - сказал он.

Например, возможен вариант, когда банки не будут применять никаких требований к таким заемщикам, пока они не получают компенсацию убытков в рамках международного права. "Думаю, это будет системный подход для всех подобных заемщиков", - считает Наумов.

По его словам, кредиты заемщиками с оккупированных территорий почти не обслуживаются, но есть компании с оккупированных территорий, возвращающие кредиты. "Речь идет о релоцированных предприятиях. Однако их буквально единицы", - сообщил банкир.

Глава Ощадбанка рассказал, что на территориях Украины, где сохраняется относительная безопасность и не ведутся боевые действия (в так называемой зеленой зоне), уровень "плохих" кредитов (NPL) по новому портфелю не превышает 1%. Уровень NPL в желтой зоне составляет около 2-3%. В зоне ведения боевых действий и на оккупированных территориях NPL – 79%.

"Контактировать с заемщиками в красной зоне очень тяжело. Сейчас и до конца войны мы с ними ничего не делаем. Это, кстати, рекомендация Национального банка и профильных министерств", - добавил Наумов.

 

Напомним, в совместном коммюнике стран G7 после саммита в Италии говорится, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока РФ не прекратит войну в Украине и не заплатит за убытки Киеву. По данным Всемирного банка, сумма на восстановление Украины оценивается в 486 миллиардов долларов, однако с каждым днем эта сумма увеличивается.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОщадбанкБанки