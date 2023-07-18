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Компенсация за разрушенное жилье: украинцы смогут подавать заявления в "Дії", но не везде

Фото: жители Киевской области смогут подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье в "Дії"(РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Владельцы разрушенного жилья в Киевской области смогут подать заявление в приложении "Дії" и получить компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Программа "єВідновлення" расширяется на владельцев разрушенного имущества. Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении "Дія" и получить компенсацию.

Сначала услугу в Киевской области, чтобы затем масштабировать другие области.

Стать тестировщиками могут украинцы, которые:

  • достигли 18 лет;
  • имеют верифицированный РНОКПП;
  • предварительно направили сообщение о разрушенном имуществе
  • имеют разрушенный дом на территории села Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка;
  • является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав.

"После бета-тестирования услуга станет доступна другим населенным пунктам, а вскоре и имуществу, имеющему совладельцев. Работаем над расширением услуги для имущества на временно оккупированной территории Украины", - отметили в "Дії".

Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

"єВідновлення"

Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

К программе госпомощи "Восстановление" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.

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