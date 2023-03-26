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Компенсации за войну. Стало известно, как будут работать сертификаты на жилье

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Киев, Воскресенье 26 марта 2023 12:00
Компенсации за войну. Стало известно, как будут работать сертификаты на жилье Фото: украинцам будут выдавать сертификаты на жилье (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное в ходе боевых действий жилье. Одним из видов такой компенсации будет жилищный сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон.

Согласно закону, жилищные сертификаты будут выдавать владельцам разрушенных квартир, а также частных домов.

Номинал сертификата будет рассчитываться отдельно на каждый объект, исходя из общей площади и стоимости квадратного метра. Последнюю будут определять на основании порядка, который еще разрабатывается в правительстве.

Как рассказали РБК-Украина авторы законопроекта, с учетом критической потребности механизм компенсаций запустят в течение двух месяцев. Отметим, закон о компенсациях вступит в силу в мае 2023 года.

Сертификат можно будет использовать как на готовое жилье, так и инвестировать в строительство. Передача третьим лицам запрещена, воспользоваться сертификатом может только его владелец.

Для покупки жилья также можно использовать больше одного сертификата. Недвижимость нужно искать самостоятельно и исключительно на подконтрольной Украине территории.

Что касается инвестирования, то есть некоторые ограничения. Нельзя воспользоваться сертификатом, если:

  • в отношении заказчика строительства открыто дело о банкротстве
  • он находится в процессе ликвидации
  • у него нет права на строительные работы

Если стоимость нового жилья превышает номинал сертификата, то получатель оплатит разницу за свой счет. Если стоимость ниже номинала, то разница будет учтена в Реестре поврежденного или уничтоженного имущества. В таком случае недополученную компенсацию выплатят из будущих репараций от Российской Федерации.

Срок действия жилищного сертификата составит 5 лет со дня выдачи. Столько же будет действовать запрет на продажу полученной недвижимости.

Сертификат может выдаваться в форме электронного и бумажного документа.

Подробнее о полном алгоритме читайте в материале "Деньги на счет или сертификаты. Ответы на вопросы о компенсации за разрушенное жилье".

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