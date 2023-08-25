Компенсация за поврежденное жилье: на что чаще всего украинцы тратят деньги от государства

Она отметила, что основное количество транзакций (89%) – это магазины со строительными материалами и пиломатериалами. Общая сумма таких транзакций – 84 млн грн.

Еще 7% – это магазины со стеклом, краской и обоями (стоимость таких транзакций – 7 млн грн) Еще 4% от общего количества трансакций занимают расходы на генеральных подрядчиков жилищного и торгового строительства – 4 млн грн.

"По состоянию на 24 августа уже 10 336 согласованных заявлений на сумму почти 854 млн грн. Это общая сумма средств, которые утверждены местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачислены на счета заявителей. Сейчас ожидают обработки еще 11 139 заявлений. В целом у нас подано 38 742 заявлений от людей. Также созданы и работают 522 комиссии, которые обследуют и принимают решение о выплате компенсации", - рассказала председатель комитета.

По словам Шуляка, преимущественно заявления на компенсацию касаются квартир (52,4%) и частных домов (47,2%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской (14749), Киевской (7999) и Николаевской (3014), Херсонской (2818), Донецкой (2417) областей.

Также в Украине уже работает программа компенсации за полностью уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Это второй этап государственной программы по обеспечению граждан жильем. Подать заявления можно через приложение Дія.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный Шуляком законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.