Компанию SpaceX обвиняют в незаконном увольнении сотрудников: названа причина

В письме основатель и генеральный директор Илон Маск назван "отвлекающим фактором и позором".

Орган, защищающий права работников, подал жалобу на компанию SpaceX. Жалоба касается твитов главы компании, Илона Маска. Сотрудники компании считают, что твиты Маска не соответствуют политике компании в отношении разнообразия и ненадлежащего поведения на рабочем месте. Они призвали компанию SpaceX осудить твиты Маска.

В жалобе также указано, что SpaceX допрашивала, унижала и угрожала уволить сотрудников, которые отправили письмо руководству компании.

Если компания не согласится с обвинениями, то дело будет передано в суд. Судья вынесет решение, которое SpaceX сможет обжаловать. Слушание состоится 5 марта.

Если орган решит, что увольнения были незаконными, то компания SpaceX должна будет вернуть сотрудников на работу и выплатить им зарплату. SpaceX также может быть наказана в будущем, если будет признана виновной в нарушении трудового законодательства. Это уже не первый случай, когда компании Маска обвиняются в нарушении прав работников.

Конфликты с участием Илона Маска

Илон Маск - один из скандальных бизнесменов. Он прославился антисемитским скандалом, а также поддержкой российского диктатора Владимира Путина.

Ранее мы писали, что инвесторы Tesla призвали компанию наложить санкции на Илона Маска из-за антисемитского комментария.

Также Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно".