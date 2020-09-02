Компанію з орбіти Коломойського звинувачують у виведені коштів в Словаччину

Фото: гроші (РБК-Україна)

Чинний голова Дніпропетровської облради Олійника міг сприяти виграшам компанії у тендерах області

Пов'язана з оточенням Ігоря Коломойського фірма "УПС", яка здебільшого займається підрядами на ремонт та будівництво доріг у Дніпрі та області, роками тіньовим чином переказує кошти в Словаччину. Мова йде вже більше ніж про 2 млрд грн.

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на розслідування словацького видання.

Як відомо з даних з Єдиного державного реєстру, з 24 грудня 2015 року співвласником "УПС" стала словацька компанія "Арограф".

Як зазначає видання, одразу після придбання "Арографом" 50% акцій компанії, "УПС" вже через кілька днів отримала оплату боргу від обласної влади в сумі 204 млн грн.

Крім того, саме у Братиславі, за даними Financne noviny, чинний голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, який теж є давнім соратником Коломойського, начебто переховувався від можливих корупційних розслідувань після відставки олігарха з поста губернатора Дніпропетровської області у 2015 році.

Також в Словаччині проживають його сім'я і родичі, а він сам є власником будинку і ділянки в 15 соток. Однак, ця інформація офіційно ніяк не підтверджувалась.

Нагадаємо, фірма "УПС" з 2008 року виграла держзакупівлі на 2,25 мільярда гривень здебільшого саме у Дніпропетровській області.

Колишній єдиний власник "УПС" Тарас Палій був підозрюваним у двох справах щодо розтрати грошей на ремонту доріг. Однак згодом справи закрили, а одразу після цього Палій продав половину компанії соратниці Святослава Олійника – Ірини Гуназі.

Після цього "УПС" подала позов проти міськради Дніпра щодо повернення понад 204 мільйонів гривень грошей, які були виділені ще при Януковичі, і "виграла" цей суд.

Серед об'єктів, будівництвом яких займався "УПС" й пов’язаних з нею компаній - зал ігрових видів спорту в Дніпрі, який отримав з держбюджету 250 млн грн; парк, школа і ДЮСШ в Синельникове, школа в Межовій і дитячий сад в Іларіонове.

Станом на сьогодні, усі об'єкти недобудовані.

Як раніше писало РБК-Україна, у Нікополі в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати спортивно-оздоровчий комплекс. Підряд на роботи отримала компанія, яка вже провалила будівництво подібного спортивного об'єкта Дніпрі, і ряду інших об'єктів в області.