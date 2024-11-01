В компании Шевченко. Чемпион мира оставил отпечаток на Аллее футбольной славы

В прошлом сезоне 27-летний нападающий сыграл 50 матчей за клуб и сборную, забив 32 мяча. Также на его счету семь голевых передач.

Вместе с "Интером" Мартинес выиграл титул чемпиона Италии, возглавив с 24-ю голами бомбардирскую гонку Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал обладателем Кубка Америки.

Уже в текущем сезоне аргентинец побил клубный рекорд "Интера" по голам среди легионеров. Забив за "черно-синих" 134-й мяч, он обошел венгра Иштвана Ньерша, который с 133-ю голами держал первенство еще с 1954 года.

В голосовании за "Золотой мяч"-2024 Мартинес занял седьмое место. Футболист признался, что немного разочарован результатом, поскольку рассчитывал на большее. Своеобразной компенсацией ему стала другая престижная награда.

Премия Golden Foot: что известно

Ежегодная международная награда, присуждаемая с 2003 года футболистам за "высокие спортивные достижения с командами и лично". Победитель премии оставляет отпечатки своих ног на Аллее чемпионов на набережной в княжестве Монако.

Первым обладателем приза стал итальянец Роберто Баджо. Существуют две номинации - действующим игрокам за достижения в течение года и футбольным легендам.

Из украинцев Golden Foot, как игрок года в 2005-м, получил Андрей Шевченко. А как легенды на Аллее футбольной славы отпечатки своих ног оставили Игорь Беланов в 2008 году и Олег Блохин в 2009-м.