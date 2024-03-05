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В компании Meta назвали причину сбоя в Facebook и Instagram

Архивное фото: В компании Meta назвали причину сбоя в Facebook и Instagram (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сбой работы социальных сетей Facebook и Instagram, который произошел сегодня, произошел из-за технической проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна.

"Ранее сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам", - говорится в заявлении.

По его словам, компания решила эту проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась. 

"Приносим извинения за причиненные неудобства", - добавил Стоун.

Что известно о сбое

Ранее сообщалось, что в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также проблемы с работой затронули и Messenger. Пользователи жалуются на проблемы входа в соцсети.

По данным сервиса Downdetector, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с веб-версиями.

Масштабный сбой коснулся и других популярных сервисов, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

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