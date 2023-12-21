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В компании с Беллингемом. Украинский талант попал в символическую сборную Европы

Фото: Павел Исенко с большим объемом работы в чемпионате Украины (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил команду-мечту из европейских футболистов 2003 года рождения. В символическую сборную попал и представитель украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Основной голкипер полтавской "Ворсклы" Павел Исенко попал в ворота "дрим-тим" своей возрастной категории. Украинец – единственный футболист из символической 11-ки выступает за пределами топ-5 европейских лиг.

Вместе с Исенко в символическую сборную попали защитники Мартинес ("Жирона"), Скальвини ("Аталанта"), Колуилл ("Челси") и Бальде ("Барселона"). Среднюю линию импровизированной команды составили хавбек "Страсбурга" Дукуре, звездочка "Баварии" Мусиала и лидер мадридского "Реала" Джуд Беллингем. В линию атаки взяли Симонса (РБ "Лейпциг"), нападающего МЮ Хойлунда и Вирца из "Байера".

В нынешнем сезоне Исенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей. На "ноль" вратарь отыграл 7 поединков. На взрослом уровне он дебютировал еще в сезоне 2019/20. С тех пор Исенко сыграл в "Ворскле" 39 матчей в разных соревнованиях.

 

 

Фото: Символическая сборная европейцев 2003 года (t.me/v1latsports)

К слову, киевское "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.

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