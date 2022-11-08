RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В компании "Антонов" уточнили информацию о строительстве новой "Мрії"

Фото: в "Антонове" высказались о строительстве нового самолета Ан-225 "Мрія" (facebook.com/antonov.company)
Автор: Владимир Костырин

Распространенная в прессе информация относительно строительства второго Ан-225 "Мрия" вместо самолета, уничтоженного российскими оккупантами в аэропорту Гостомеля, и уже якобы готовности воздушного гиганта на 30% - нуждается в корректировке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Антонов".

Отмечается, что в публикации интервью и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгения Гаврилова для издания "Bild" относительно строительства второй "Мрии" была допущена неточность.

"В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета", - рассказали в авиастроительной компании.

Оценивается постройка постройки второго Ан-225 по меньшей мере в 500 миллионов евро, при этом о конкретной сумме "пока говорить рано".

В "Антонове" добавили, что более подробная информация о создании новой "Мрии" будет распространена уже после победы Украины в российской войне.

Ранее Гаврилов в интервью немецкому изданию отмечал, что работы по строительству второго Ан-225 ведутся в секретном месте, и самолет будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего.

Также он рассказал, что собрать средства на строительство помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".

Добавим также, что ранее британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома.

Читайте РБК-Украина в Google News
АНТК им. АнтоноваМриясамолет АН-225