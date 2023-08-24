Компании Ахметова направили на помощь ВСУ и украинцам уже 6 млрд гривен

Главными направлениями помощи стали поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения и общин, а также подготовка восстановления Мариуполя после деоккупации.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Для SCM этот вопрос особенно важен, ведь 13,5 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины, почти 900 из них - погибли.

Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, скорые, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 200 модульных укрытий для бойцов на передовой.

Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, производит броню для бронежилетов и металл для изготовления мобильных багги.

В рамках совместной инициативы Генерального штаба ВСУ и "Укртелекома" 20 военных бригад получат 2430 систем управления для усиления связи и боевых возможностей.

Дополнительно 1 млрд. грн. Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали": в 2023 году в рамках шести программ проекта запланирована поддержка почти 10 тысяч защитников города и членов их семей.

Отдельным направлением поддержки страны для SCM и Рината Ахметова есть вклад в восстановление Украины. Уже осуществляются инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны.

Отдельным личным решением Ринат Ахметов выделил на 2023 год 60 млн. грн. ($1,5 млн.) на создание Плана возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину независимости нашей страны. Наш путь к Победе очень тяжелый, но день, когда война закончится, обязательно настанет. Спасибо каждому украинскому воину, который нас защищает. Вы наша гордость и наша сила. Спасибо всем, кто помогает в тылу: сегодня каждый из нас должен делать максимум для помощи фронта. Для того чтобы как можно быстрее остановить агрессора и навеки защитить нашу независимость", - поздравил украинцев с Днем независимости Ринат Ахметов.

Украина отмечает 32-ю годовщину Независимости

Напомним, что День Независимости уже второй раз главный праздник Украины проходит в условиях полномасштабной войны с РФ. Из-за чего массовые меры в стране запрещены, а власти на разных уровнях предупреждали об угрозе массированных обстрелов.

Отметим, что украинцев с праздником уже поздравил президент Владимир Зеленский, отметив, что наш народ сделал так, что когда один говорит "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!".

О ключевых этапах борьбы нашего государства за свободу читайте в материале РБК-Украина, которое издание подготовило ко Дню Независимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.