Компанія Yum! Brands йде з Росії і забирає інвестиції

Компанія Yum! Brands заявила про призупинення інвестицій і розвитку на території Росії. До цієї марки входять KFS, Pizza Hult, Habit Burger Grill і Taco Bell.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

"Yam! Brands призупинила всі інвестиції та розвиток ресторанів в Росії. Також весь прибуток від операцій в Росії компанія перенаправить на гуманітарну діяльність. Ми як і раніше зосереджені на безпеці наших людей в регіоні та будемо діяти рішуче, щоб підтримати наші команди в Україні", - сказано в повідомленні.

Крім того, компанія пожертвувала 1 млн доларів Червоному Хресту для підтримки людей, які постраждали від кризи.

Yam! Brands активує Фонд допомоги при стихійних лихах для підтримки українських франчайзингових співробітників і направить пожертви благодійним організаціям, які допомагають в Україні.

Також філії компанії в різних країнах надають допомогу біженцям. У всьому світі існує 53 000 ресторанів, з яких 98% належать і управляються по франчайзингу.

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