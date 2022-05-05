Компанія TeamViewer заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі

Німецька компанія TeamViewer, яка займається розробкою програмного забезпечення для віддаленого доступу, заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі. Усе через розв’язану війну окупантами проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
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TeamViewer відзначає, що усі підписки, які не підпадають під санкції - будуть працювати до закінчення терміну дії договору, однак можливості їх продовжити вже не буде.
Зокрема, компанія заблокувала усі неліцензійні підключення в Росії та Білорусі, аби уникнути подальшого застосування програмного забезпечення.
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