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Компанія TeamViewer заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі

Фото: компанія TeamViewer заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія TeamViewer, яка займається розробкою програмного забезпечення для віддаленого доступу, заявила про вихід з ринку Росії та Білорусі. Усе через розв’язану війну окупантами проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

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TeamViewer відзначає, що усі підписки, які не підпадають під санкції - будуть працювати до закінчення терміну дії договору, однак можливості їх продовжити вже не буде.

Зокрема, компанія заблокувала усі неліцензійні підключення в Росії та Білорусі, аби уникнути подальшого застосування програмного забезпечення.

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