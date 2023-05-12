Компания Pernod Ricard прекратила поставки элитного алкоголя в Россию

Также компания планирует прекратить распространение своего портфеля местных брендов в Россию. Речь идет об армянском коньяке Арарате.

По расчетам Pernod Ricard, этот процесс продлится несколько месяцев.

"Компания, владеющая международными брендами, такими как коньяк Martell и джин Beefeater, сохранит ограниченную команду в России, чтобы в конце концов возобновить бизнес в будущем", - говорится в заявлении.

Компания добавила, что сокращение местных операций будет означать потерю около 300 рабочих мест в России.