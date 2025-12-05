ua en ru
Компания в Нью-Йорке нарушила санкции против РФ и потеряла более 7 млн долларов

Пятница 05 декабря 2025 01:29
Компания в Нью-Йорке нарушила санкции против РФ и потеряла более 7 млн долларов Фото: нарушение санкций связано с олигархом РФ Олегом Дерипаской (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Правительство США наложило штраф в более 7 млн долларов на нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. из-за финансовых операций, нарушавших санкции против России, в частности в отношении олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В ведомстве отметили, что Gracetown должен заплатить 7 139 305 долларов. Компанию обвинили не только в нарушении санкционного режима, но и в том, что она не подала отчеты о заблокированных активах, как этого требует законодательство. Штраф приближен к максимальному, что, по словам OFAC, подчеркивает серьезность последствий за несоблюдение санкционных правил.

Расследование установило, что с апреля 2018-го по май 2020 года Gracetown получила 24 платежа на сумму 31,2 тыс. долларов от имени компании, связанной с Дерипаской. На тот момент бизнесмен уже находился под санкциями США, а OFAC официально предупреждал о запрете любых прямых или косвенных транзакций с ним. Кроме того, компания в течение более 45 месяцев не сообщала регулятору об активах, которые должна была заблокировать.

Gracetown Inc. была создана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, приобретенными Дерипаской через различные юридические лица. В 2006-2018 годах российский олигарх был конечным бенефициаром компании.

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о "мощных санкциях" против России - которые будут сильнее всех других, что он когда-либо объявлял.

Еще сообщалось, что в октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", а также их 36 дочерних структур, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого капитализация обеих компаний сильно упала, они вынуждены распродавать зарубежные активы.

