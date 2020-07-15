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Компанія «Нові Мережі Україна» запускає власний інтернет-магазин

Прес-релізи, Середа 15 липня 2020 16:52

Тепер клієнти можуть ознайомитися з асортиментом, постачальниками, ціновою політикою фірми в будь-який зручний для себе час.

Компанія «Нові Мережі Україна» запускає власний інтернет-магазин

«Нові Мережі Україна» - ваш надійний партнер. Компанія протягом 23 років демонструє успішну і стабільну роботу, в умовах жорсткої конкуренції продовжує динамічно розвиватися.

Основний напрямок роботи – постачання обладнання для комплексного монтажу систем опалення, водопостачання та водовідведення. Асортимент магазину орієнтований на замовлення будь-яких об’ємів: від роздрібних продажів до великого опту. Фірма співпрацює тільки з перевіреними виробниками і постачальниками.

Висока якість – головний критерій при відборі партнерів «Нові Мережі Україна». В каталозі інтернет-магазину представлена продукція міжнародних брендів: Kermi (Німеччина), Arbonia (Німеччина), Радиаторы (Україна), Hutterer&LechnerGmbh (Австрія), Sanha (Німеччина), RSP (Німеччина), Ostendorf (Німеччина), Oventrop (Німеччина), Comap (Франція), FIV (Італія), SYR (Німеччина), Firat (Туреччина), KME (Німеччина), Reflex (Німеччина).

Ці виробники давно довели свою конкурентоспроможність на світовому ринку. Вивчити весь доступний асортимент в Україні ви можете на сайті Novi Meregi. Більшість товарів в наявності на складі. Тому замовнику не доведеться очікувати на поставку в Україну.

Аби йти в ногу з часом и постачати своїм замовника новітнє обладнання, компанія відслідковує ситуацію на вітчизняних та закордонних ринках, бере участь в міжнародних виставках та конференціях.

Також компанія готова до співпраці з проектними, архітектурними, будівельними, монтажними і торгівельними організаціями. Якщо ви маєте свої пропозиції, можете поділитися ними з менеджерами і стати частиною великої мережі партнерів.

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