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Компанія Mubadala припиняє інвестиції в Росію

Фото: головний виконавчий директор Mubadala Халдун Мубарак (flickr.com/milkeninstitute)
Автор: Валерія Поліщук

Суверенний інвестиційний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Mubadala призупиняє інвестиції в Росію, які становлять менше 1% її портфеля. Таке рішення було прийнято на тлі війни РФ проти України.

Про це заявив головний виконавчий директор Mubadala Халдун Мубарак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Те, що відбувається між Росією і Україною, є пародією з катастрофічними наслідками з точки зору людських життів і з точки зору впливу на економіку всього світу. Очевидно, що в таких умовах ми повинні призупинити інвестиції в цей ринок, в Росію", - заявив Мубарак.

Mubadala має стратегічні зв'язки з російським суверенним фондом, Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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