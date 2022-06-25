RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Компанія Mondelez відновлює роботу одного із заводів в Україні

Фото: Mondelez відновлює роботу заводу "Люкс" у Вишгороді (mondelezinternational.com/Ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Компанія Mondelez відновлює роботу заводу з виробництва картопляних чіпсів "Люкс" у Вишгороді наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії є 2 заводи в Україні - з виробництва чіпсів під Києвом і шоколадна фабрика з пекарнею у Тростянці. Обидва заводи були закриті 24 лютого через початок широкомасштабної війни Росії проти України.

Зазначається, що шоколадка фабрика зазнала серйозних пошкоджень у березні, її ще продовжують ремонтувати.

Нагадаємо, 25 червня в Києві відновили роботу популярні польські бренди одягу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВышгородУкраїна