Компания Маска привлекла 6 млрд долларов на разработку искусственного интеллекта

Сбор средств, о котором было объявлено 26 мая, происходит менее чем через год после дебюта xAI и знаменует собой одну из крупнейших инвестиций в зарождающуюся область разработки инструментов искусственного интеллекта.

Разработка ИИ Маском тесно связана с X.com, социальной сетью, ранее известной как Twitter, где xAI начал свою деятельность с сервиса Grok AI.

Деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.

"В ближайшие недели будет объявлено еще больше", - сказал Маск в сообщении на X в ответ на объявление о финансировании.

Хотя xAI не сообщила, во что она была оценена после последнего раунда финансирования, в других сообщениях СМИ ранее предполагалось, что компания будет оценена в сумму от 18 до 24 миллиардов долларов.