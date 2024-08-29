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Компания, связываемая с Медведчуком, стала стратегическим поставщиком топлива для "Укрнафты": что известно

Четверг 29 августа 2024 13:38
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Компания, связываемая с Медведчуком, стала стратегическим поставщиком топлива для "Укрнафты": что известно Фото: Компания, связываемая с Медведчуком, стала стратегическим поставщиком топлива для "Укрнафты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Государственная компания "Укрнафта" сотрудничает с поставщиком нефтепродуктов ООО "Одинойл", ранее являвшейся частью сети автозаправок "Глуско", связанной с Виктором Медведчуком. Компания с июня получила более миллиарда гривен за поставки топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Фокус ".

Как известно, Виктор Медведчук попал под санкции СНБО еще в феврале 2021 года и одним из объектов санкций стала сеть АЗС "Глуско". Сеть была сформирована на базе розничного бизнеса российской компании "Роснефть".

В 2021-2022 годах сеть заправок была передана в управление АРМА, впоследствии – "Укрнафте".

Компания, связываемая с Медведчуком, стала стратегическим поставщиком топлива для &quot;Укрнафты&quot;: что известно

Как отмечает издание, такие контракты не только могут приносить значительные доходы бывшим владельцам "Глуско", но и могут открывать доступ к чувствительной информации о поставках топлива стратегически важному государственному предприятию.

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