Компания Коваленко организовала новый канал поставок угля в Польшу и Украину

Потребность в дополнительных источниках поставок угля в Польшу и ЕС возникла в результате введения эмбарго на импорт российского угля в ответ на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

Поэтому с весны 2022 стало очевидным, что внутреннее производство угля не сможет заполнить польский рынок или другие рынки Европы.

Группа Adelon благодаря многолетнему опыту работы на мировых угольных рынках одной из первых в Польше смогла законтрактовать у производителей в ЮАР, Австралии, США, Колумбии и Индонезии угольную продукцию в объеме более 200 000 тонн в месяц для потребителей как в Польше и Украине, так и других европейских стран.

Для обеспечения таких объемов импорта разгрузка угля в польских портах была организована таким образом, чтобы избежать образования "пробок" или пробок морского транспорта.

Как известно, польские порты Свиноуйсьце, Гдыня и Гданьск ориентированы, прежде всего, на экспорт, а не на импорт сырья. Проблема заключалась в наличии свободного места и свободных глубоководных причалов.

Специалисты Adelon AG и дочерней польской компании Polska Grupa Importowa Premium sp. z oo разработали и внедрили новый тип перевалки рейди с судна на судно во избежание ненужных операций по перегрузке в порту.

Когда крупные суда вместимостью 50 000 - 60 000 тонн причаливают в порту со своими кранами и грейферами, к перевозчику направляются меньшие суда вместимостью 5 000 - 15 000 тонн, на которые перегружается уголь. Потом уже эти небольшие подходят к мелководным терминалам, инфраструктура которых до сих пор используется не полностью.

Таким образом, компании Adelon AG и Polska Grupa Importowa Premium sp. z oo открыли новое направление для разгрузки угля, что не приводит к столкновению с другими участниками внешней торговли.

Группа компаний Adelon в лице дочерней компании Polska Grupa Importowa Premium sp. z oo является одним из крупнейших экономических субъектов в Польше, занимающихся импортом высококачественной угольной продукции из ЮАР, Австралии, США, Колумбии и Индонезии в Польшу и другие страны.

Группа Adelon также принимает участие в гуманитарной помощи Украине, а именно в приобретении и поставке разнообразного оборудования, автомобилей или помощи пострадавшему населению Украины в виде продуктовых наборов, средств личной гигиены или лекарств.

По словам владельца Adelon Дмитрия Коваленко, в 2023 году группа имеет большие амбиции и благодаря заключенным контрактам на поставку угольной продукции в Польшу, Украину и другие страны Европы планирует удвоить свой оборот.