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Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на дорожнє будівництво

Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського 16 грудня визнана переможцем щодо двох тендерів на ремонт доріг із загальною вартістю 645 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZoro за тендерами ДП "Дороги Прикарпаття".

"ПБС" оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалів в 2 години.

За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія "ПБС" отримає 422 млн грн., за другий - 222 млн грн.

За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

Для порівняння, у листопаді компанія "ПБС" одержала з бюджету 989 млн грн.

Нагадаємо, компанія "ПБС" оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляла будівля "Наші Гроші".

У 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Ігор Коломойский