Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на дорожнє будівництво

"ПБС" оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалів в 2 години.

За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія "ПБС" отримає 422 млн грн., за другий - 222 млн грн.

За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

Для порівняння, у листопаді компанія "ПБС" одержала з бюджету 989 млн грн.