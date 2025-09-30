RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Компания с открытым делом по завладению госсредствами обжалует результаты тендера в Киеве

Фото: Компания "Вектор" оспаривает в АМКУ результаты тендера в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Компания ЧП "Инженерно-производственный центр "Вектор", которую журналистские расследования связывают с бизнес-структурами, работавшими на оккупированных территориях, пытается через Антимонопольный комитет Украины обжаловать результаты тендера в столице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные реестра.

Речь идет о закупке, объявленной ритуальной службой СКП "Киевский крематорий" в июле этого года в системе Prozorro. Заказчик отказался признавать "Вектор" победителем, после чего компания подала жалобу в АМКУ.

Претензии компании заключаются в том, что отказ не обоснован и нарушает их права на участие в тендере. В частности, они утверждают, что у заказчика не было достаточных оснований для дисквалификации их из конкурсного процесса.

По информации СМИ, ЧП "ИПЦ "Вектор", который возглавляет Александр Криворучко, не имеет собственного оборудования и арендует технику у ООО "Хозхимсервис" - до февраля этого года общество принадлежало теще Криворучко Алле Кизименко, а руководил компанией ее сын Марк Кизименко.

С 2009 года "Хозхимсервис" получил более 3,8 млрд грн на государственных контрактах.

Кроме того, правоохранительные органы расследуют уголовное производство по завладению средствами АО "Укргаздобыча" (№72023000410000030).

Так, по информации из открытых источников, ЧП "ИПЦ "Вектор" фигурирует в рамках уголовного производства, которое касается незаконного завышения стоимости работ, выполненных для АО "Укргаздобыча".

Должностные лица АО "Укргаздобыча" по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Промин строй сервис" ввели противоправную схему по присвоению средств государственного предприятия в особо крупных размерах путем завышения стоимости и объем выполненных работ.

Эти средства в дальнейшем перечислялись на ряд подконтрольных предприятий с признаками рисковости, а именно: ЧП "ИПЦ "Вектор" для послкдующего обналичивания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет УкраиныБизнес