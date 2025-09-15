Филип Моррис назначил Ларису Наконечную новым HR-директором в Украине и Молдове

Компания Philip Morris International (PMI) назначила Ларису Наконечную новым директором направления HR Филип Моррис в Украине и Молдове. Лариса имеет более 20 лет опыта в сфере управления талантами и организационного развития в ведущих международных компаниях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
На новой должности Лариса будет отвечать за трансформацию подходов к управлению талантами и развитие внутреннего потенциала украинской команды, чтобы обеспечить устойчивое развитие компании в нынешних реалиях.
"В условиях войны и жесткой конкуренции за квалифицированных работников я ставлю своей целью переосмыслить подход к поиску и развитию талантов, а также создать условия для ускоренного развития сотрудников в организации, - рассказала P&C директор "Филип Моррис Украина" Лариса Наконечная. - Не менее важным приоритетом остается благополучие работников и их психологическая поддержка. Компания уже инвестировала около 1 млрд грн в программы помощи сотрудникам с начала большой войны. В дальнейшем мы планируем расширять wellbeing-инициативы, чтобы каждый чувствовал защиту и поддержку".
По словам Ларисы, отдельным фокусом для "Филип Моррис" станет также развитие программ поддержки мобилизованных работников, ветеранов и их семей.
"Назначение Ларисы - это стратегическое усиление нашей компании в Украине. Мы уверены, что ее международный опыт и глубокое понимание бизнес-процессов помогут нам не только удерживать статус одного из лучших работодателей страны, но и формировать современную культуру, которая отвечает вызовам войны и трансформации бизнеса", - прокомментировал Максим Барабаш, генеральный директор "Филип Моррис Украина".
До прихода в PMI она работала в Syngenta Group, Deloitte, EY, успешно реализуя HR-трансформации в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и США.
До назначения в Украину Лариса с 2021 года работала в штаб-квартире Philip Morris International в Швейцарии, где руководила программой эволюции операционной модели функции HR. Ее лидерство позволило компании укрепить HR-стратегии на глобальном уровне и адаптироваться к быстрым и меняющимся бизнес-вызовам.
Лариса получила степень Executive MBA в ESADE Business School в Испании и магистерскую степень по международному управлению человеческими ресурсами в Kingston University в Великобритании, что дало ей глубокое понимание современных бизнес-моделей и стратегического управления людьми.
"Филип Моррис Украина" является дочерней компанией Philip Morris International (PMI), ведущей международной табачной компании, целью которой является создание будущего без табачного дыма. Ассортимент бездымных продуктов PMI включает системы для электрического нагрева табака, а также продукты с никотином для перорального приема.
Филип Моррис является одним из крупнейших инвесторов в Украине. За 30 лет работы здесь компания инвестировала в экономику страны более 750 млн долларов.В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала 30 млн долларов и создала 250 рабочих мест.
С начала полномасштабного вторжения "Филип Моррис Украина" выделила более 400 млн грн на гуманитарные проекты и около 1 млрд грн помощи сотрудникам компании.