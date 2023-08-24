Компания Baykar бесплатно передала украинским разведчикам еще один "Байрактар"

Турецкая компания Baykar Makina ко Дню Независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что это не первый подарок подобный от компании. В частности, 25 января Baykar Makina также передала ГУР два беспилотника Bayraktar TB2.
"Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику - новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", - добавили в ГУР.
19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.
Уже в августе компания Baykar Makina заявила о регистрации в Украине, а также о приобретении участка для строительства будущего завода.
В октябре 2022 года Baykar отметила, что завершит строительство завода в Украине в течение двух лет.
А в июне компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
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