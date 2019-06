Компанія Avellana Gold заявляє про спробу рейдерського захоплення активів

Ілюстративне фото (facebook.com/andriy.smolin)

Міжнародний інвестор Avellana Gold звернувся до президента України

Міжнародний інвестор Avellana Gold, що працює в Україні з 2016 року та інвестує в розробку поліметалічних руд на Закарпатті, звернувся до правоохоронних органів, бізнес-асоціацій та посольства США через спроби рейдерів захопити активи компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення компанії.

Представники компанії заявляють, що їхніми активами намагається заволодіти група рейдерів. Відтак Avellana Gold сподівається, що ці установи втрутяться у ситуацію.

"Ми спрямували відкритий лист до пана президента, міністра внутрішніх справ та всіх високопосадовців України з проханням вжити всіх законних заходів, підтримати нашу гірничовидобувну інвестиційну компанію і зупинити спроби залякати наших працівників. За вашої підтримки, ми серйозно налаштовані продовжувати інвестувати в проект, що в короткостроковій перспективі повністю забезпечить промислові потреби української економіки у виробництві деяких промислових та дорогоцінних металів", - йдеться в офіційному повідомленні Avellana Gold.

Як зазначається, що упродовж останніх 12 місяців Avellana Gold Ltd. збудувала нову фабрику в Мужієво. На ній вже працюють 15 спеціалістів, які беруть участь у підготовці пілотного запуску у другій половині червня 2019 року.

В офіційному зверненні йдеться, що рейдери розпочали тиск на Avellana Gold у травні цього року. Тоді особи, які представляють компанію BVI Cengart Financial Inc. (Олександр Маштепа, Дмитро Зайцев і Володимир Гуртовий), відомі в Україні як фігуранти низки кримінальних справ, публічно заявили про себе як інвесторів Мужіївського родовища, що належить Avellana Gold Ltd.

Також повідомляється, що частиною рейдерської схеми є постійна інформаційна атака, де компанію Avellana Gold умисно пов’язуть з представниками попередньої влади, зокрема Віталієм Захарченком.

Ситуацію прокоментував генеральний директор компанії Avellana Gold Ltd Браян Севедж, який зазначив: "Наші інвестиції створили привабливий актив, чого до нас у регіоні не було досягнуто за 17 років. Протягом цього періоду, ми суворо дотримувалися всіх законів України і боролися з багатьма спробами протидій та намаганнями підштовхнути нас до перемовин з групами людей, що називали себе "інвесторами". Однак нещодавні новини змусили мене просити уваги та допомоги для захисту від фізичної загрози нашим місцевим директорам та персоналу".

Представники компанії вказують, що у травні комітет кредиторів під головуванням Дмитра Зайцева прийняв незаконне рішення про введення процедури санації ТОВ "Закарпатполіметали" та залучення нібито нового іноземного інвестора - компанію Gofer. За даними британського відкритого реєстру, засновником Gofer Corporation є Cengart Financial Inc, а директором - Олександр Маштепа.

Окрім того, як відомо, Зайцев та Маштепа - фігуранти відомої справи про рейдерство універмагу "Україна".

Браян Севедж заявляє, що рішення Cengart Financial Inc щодо санації посягає на права та законні інтереси Avellana Gold Ltd. як законного власника ліцензії на видобування. "Також дії Cengart містять ознаки протидії законній господарській діяльності ПрАТ «Карпатська рудна компанія», що є 100% дочірньою компанією Avellana Gold Ltd.", - повідомляє генеральний директор Avellana Gold.

Також в Avellana Gold Ltd. припускають - діяльності Gofer може сприяти низка працівників дочірніх підприємств та чиновників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Про факт тиску свідчить і нещодавна ситуація - на територію збудованої фабрики Avellana Gold Ltd. в селі Мужієво намагалася проникнути група невстановлених осіб. Вона погрожувала фізичною розправою співробітникам компанії та сільському голові Мужієво, про що повідомлено Берегівський РВ УМВС України в Закарпатській області.

"Нам стало відомо також і про те, що ця група осіб, за допомогою місцевого депутата Пейтера Чаба, активіста партії "КМКС Партія угорців України", намагалася підбурити частину угорського населення села протидіяти реалізації екологічного проекту інвестора", - йдеться у зверненні.

Повідомляється, що Avellana Gold, на прохання місцевої влади і мешканців села, почала впроваджувати на території Мужіївського родовища комплексну екологічну програму. Вона спрямована на усунення екологічних наслідків, що залишилися 12 років тому від діяльності попереднього користувача надрами - банкрута ТОВ "Закарпатполіметали".