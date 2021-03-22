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Компанії у сфері надрокористування, проти яких РНБО ввела санкції, відреагували на рішення

Автор: РБК-Україна

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування без будь-якої доказової бази, проведеного судового розгляду, є незаконним та грубо порушує національні та міжнародні норми захисту ведення бізнесу, підриваючи інвестиційний клімат в країні.

Про це йдеться в зверненні компаній, копію якого опинилась в розпорядженні РБК-Україна.

"З усією відповідальністю заявляємо, що звинувачення, які лягли в основу введення санкцій, не місять жодних юридично-обґрунтованих підстав, базуються виключно на припущеннях та в жодній мірі не відповідають дійсності", - йдеться у зверненні.

Припущення про можливе придбання ліцензій за заниженою вартістю чи можливий зв’язок з громадянами держави-агресора, що, начебто, лягли в основну введення санкцій, є безпідставними та необґрунтованими, додають компанії.

"Компанії здійснюють свою діяльність виключно у правовому полі та з дотриманням чинного законодавства України, відтак жодних юридичних підстав для обмеження господарської діяльності компаній, а тим більше анулювання належних компаніям ліцензій, бути не може", - додали вони.

В цілому ж компанії заявляють, що очікують офіційне опублікування рішення Ради національної безпеки і оборони України. У випадку, якщо озвучені в ЗМІ санкції будуть офіційно підтверджені, рішення РНБО та дії держави України будуть оскаржені в судовому порядку відповідно до національного та міжнародного законодавства.

"Ми сподіваємося, що подальший перебіг даного питання відбуватиметься виключно у правовому полі з недопущенням нівелювання такого основоположного принципу демократичного суспільства як верховенство права", - резюмували компанії.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері надрокористування.

Зокрема, рішення прийнято відносно таких компаній: "Геоконект", "Глобалгеоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль" "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест оіл компані", "Надра простір","Інфогеотренд", "Ейджинмарка", "Екогаз альянс", "Епівал енерджі", "Юноліт оіл", "Профіннафт", "Бестгеотех".

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