Компанії у сфері надрокористування, проти яких РНБО ввела санкції, відреагували на рішення

"З усією відповідальністю заявляємо, що звинувачення, які лягли в основу введення санкцій, не місять жодних юридично-обґрунтованих підстав, базуються виключно на припущеннях та в жодній мірі не відповідають дійсності", - йдеться у зверненні.

Припущення про можливе придбання ліцензій за заниженою вартістю чи можливий зв’язок з громадянами держави-агресора, що, начебто, лягли в основну введення санкцій, є безпідставними та необґрунтованими, додають компанії.

"Компанії здійснюють свою діяльність виключно у правовому полі та з дотриманням чинного законодавства України, відтак жодних юридичних підстав для обмеження господарської діяльності компаній, а тим більше анулювання належних компаніям ліцензій, бути не може", - додали вони.

В цілому ж компанії заявляють, що очікують офіційне опублікування рішення Ради національної безпеки і оборони України. У випадку, якщо озвучені в ЗМІ санкції будуть офіційно підтверджені, рішення РНБО та дії держави України будуть оскаржені в судовому порядку відповідно до національного та міжнародного законодавства.

"Ми сподіваємося, що подальший перебіг даного питання відбуватиметься виключно у правовому полі з недопущенням нівелювання такого основоположного принципу демократичного суспільства як верховенство права", - резюмували компанії.