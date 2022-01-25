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Компанії з оточення Коломойського у 2021 заробили на будівництві доріг 13 млрд гривень

Автор: Наталія Гурковська

Компанії з оточення олігарха Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера, нардепа Ігоря Палиці в 2021 році збільшили доходи на будівництві доріг на 80%, або на 5,8 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Наші гроші".

"Добре покращились (збільшили чистий дохід від програми "Велике будівництво", - ред.) фірми, пов’язані з представниками партії "За майбутнє" Палиці/Коломойського. "ПБС" приросло 3,3 млрд грн (71%), "Хмельницьке ШБУ-56" - 2,5 млрд грн (91%)", - повідомило видання.

Обидві компанії в минулому році заробили 13,1 млрд грн. Зокрема компанія "ПБС" в 2021 році збільшила виручку на 71% (на 3,3 млрд грн) до 7,7 млрд грн, "Хмельницьке ШБУ-56" - на 91% (на 2,5 млрд грн) до 5,23 млрд грн.

Нагадаємо, у 2020 році "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі у державному будівництві доріг. За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.

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Ігор Коломойский