ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компанії в Криму почали закривати дані про власників для захисту від санкцій

Новость на русском →
Крим, П'ятниця 24 грудня 2021 01:30
Компанії в Криму почали закривати дані про власників для захисту від санкцій Фото: компанії в Криму почали закривати дані про власників для захисту від санкцій (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Як мінімум 60 юридичних осіб у тимчасово окупованих Криму та Севастополі, які були оформлені як Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), в поточному році закрили інформацію про засновників або директорів. Причиною є захист від ризиків західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

У кількох десятків компаній на півострові в розділі "Відомості про учасників/засновників юридичної особи" внесено запис про обмеження доступу до інформації. У половини з них також немає інформації про директора.

Російська влада дала таке право компаніям в 2019 році, визначивши випадки, коли доступ до відомостей з реєстру юридичних осіб може бути обмежений. Однією з причин отримання такого права є місцезнаходження юрособи на території Республіки Крим або міста Севастополя.

Доступ до відомостей обмежується місцевими управліннями ФНС за заявою юрособи.

Раніше ми писали, що Путін назвав причину окупації Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"