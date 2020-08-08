У компанії, яка забрала ванти з Подільського мосту, заявила про обшуки

Компанія вирішила перевезти ванти на склад, що охороняється

Поліція проводить обшуки в ТОВ "Інжинірингова бруківка компанія", яка вивезла ванти із Подільсько-Воскресенського моста. Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав це крадіжкою.

Про це повідомляє "Чесно".

Представник компанії Володимир Боліхов називає обшук грабунком, оскільки слідчі Подільського управління поліції вилучили у компанії не тільки всю документацію, а й оргтехніку і не дали можливості зробити опис вилученого.

Він запевняє також, що ніякої крадіжки, про яку говорить мер, не було: ванти - власність ТОВ, яку вони вивезли на склад для охорони.

Боліхов в коментарі "Чесно" розповів, що генпідрядник ТОВ "Еко-Буд-Трейд" заборгував компанії майже 200 мільйонів гривень.

"Але нам понад передоплати повинні майже 200 мільйонів гривень, бухгалтерія знає краще. Ми зробили дуже багато робіт, і клали асфальт, і робили водовідведення, і фарбували, робили деформаційні шви та інше. Коли нас рік тому приходили перевіряти, то на мосту працювало 185 працівників ", - заявив він.

Боліхов надіслав копію листа, датованого 5 серпня, де йдеться про те, що 12 вант потребують охорони, оскільки невстановлені особи пошкодили їх упаковку.

Після того компанія прийняла рішення перевезти ванти на об'єкт, що охороняється склад.

За словами Боліхова, вантажили ванти близько двох годин і за цей час ніхто не викликав поліцію.

Нагадаємо, 7 серпня Кличко написав у Facebook, що зловмисники вкрали з мосту 12 нових вант, які Київ отримав від німецького виробника.

За словами мера, він звернувся в поліцію з приводу "бандитських дій, які відбулися на Подільсько-Воскресенському мосту".