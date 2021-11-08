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Компанії Коломойського претендують на постачання рекордного обсягу дизпалива УЗ за формулою "Роттердам+"

Автор: Наталія Гурковська

Дві компанії олігарха Ігоря Коломойського претендують на постачання державній "Укрзалізниці" рекордного обсягу дизельного палива 200 тис. тонн за формулою "Роттерам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZorro.

Це ТОВ "Лівайн Торг" - ексклюзивний продавець паливних талонів "Авіас" через мережу АЗС "Приват" і ТОВ "Оіл Трейд 2018" - ексклюзивний трейдер Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Тендер передбачає постачання 200 тис. тонн дизельного палива до березня 2022 року за ціною порту Роттердам (Нідерланди) плюс вартість доставки палива в Україну.

За цією формулою "Укрзалізниця" купує дизельне паливо з 2018 року. Навесні-влітку 2021 року в рамках формульного контракту держкомпанія закупила 95 тис. тонн, з яких 36 тис. тонн - Кременчуцький НПЗ, що виробляє дизпаливо з української нафти компанії "Укрнафта".

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДП в Україні. Річна потреба становить 300-350 тис. тонн.

Нагадаємо, "бензинова" форма є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні. При цьому єдиним потерпілим від цієї формули в країні себе вважають два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

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