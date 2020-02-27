Компанії Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету

Сума податків і зборів, отриманих бюджетом України від групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" за три роки, складає 7,722 млрд грн. Про це повідомила прес-служба агрохолдингу, передає РБК-Україна.

Так, упродовж 2017-2019 років група компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" сплатила до бюджету країни 7,722 млрд грн. З них до державного бюджету спрямовано 3,9 млрд грн (ПДВ - 2,1 млрд, податок на прибуток - 31,4 млн, єдиний соціальний внесок - 1,5 млрд, військовий збір - 234 млн).

До місцевих бюджетів сплачено 3,65 млрд грн (податок на доходи фізосіб - 2,4 млрд, єдиний податок (4 група) - 449 млн, податок на землю та за оренду землі - 779 млн). Інших податків та зборів виплачено 167 млн грн. Окрім того, компанія зазначає, що забезпечує достойною роботою близько 27 тисяч українців та генерує близько 1% ВВП України.

Разом з тим компанія відзначила, що за три роки отримала від держави дотації на суму 449 млн грн, з них останні два роки дотації компанією отримувались лише на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби.

У 2019 році сума отриманих групою компаній дотацій складала 12 млн грн з розподілених державою між аграріями 4 млрд грн.

Нагадаємо, група компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" - один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах у 22 регіонах України.

Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків України. Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

Як писало РБК-Україна, 19 лютого працівники "Укрлендфармінга" вдруге вийшли на мітинг в Києві з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.