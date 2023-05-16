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В комитете Конгресса США поддержали законопроект о запрете импорта урана из России

Фото: в комитете Конгресса США поддержали законопроект о запрете импорта урана из России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 16 мая, комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о запрете импорта российского урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Война в Украине совершенно ясно показала, что мы не можем зависеть от капризов России по поставкам топлива", - сказал представитель комитета Джефф Дункан.

Он подчеркнул, что "отлучение промышленности Соединенных Штатов от импорта российского урана должно быть двухпартийной целью национальной безопасности".

Законопроект был передан на рассмотрение энергетическому комитету Сената США. Теперь он должен пройти обе палаты Конгресса и быть подписаным президентом США Джо Байденом.

Напомним, в марте группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект о введении эмбарго на российский уран.

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