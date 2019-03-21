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У комітеті ВР спрогнозували, коли завершиться розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    21.03.2019 - 16:14
У комітеті ВР спрогнозували, коли завершиться розгляд "мовного закону"
Фото: Ірина Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет очікує ухвалення "мовного закону" до другого туру виборів президента

На розгляд поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" - потрібен щонайменше ще один пленарний тиждень. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави комітету Верховної ради з питань культури та духовності Ірина Подоляк.

Депутат сподівається, що остаточне голосування за "мовний закон" відбудеться на початку квітня.

"Зараз ніхто не може вгадати цього. Точно це не буде до першого туру виборів. Я думаю, що між першим і другим туром ми проголосуємо за цей законопроект, якщо все складеться добре. Тобто, ще один пленарний тиждень точно над ним ще будемо працювати. Дуже сподіваюсь, шо не два", - повідомила Подоляк.

Нагадаємо, раніше замглави комітету заявила про істотне розбалансування "мовного закону" через провалені поправки, враховані комітетом.

Так, представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України.

Крім того, за словами нардепа, у четвер депутати не зможуть продовжити засідання парламенту для завершення розгляду поправок через відсутність голосів за це рішення.

Як писало РБК-Україна, парламент у середу, 20 березня, розглянув майже 40% поправок до "мовного закону". Всього в законі 2082 правки.

Комітет зможе повернути до "мовного закону" провалені поправки "Мовний закон" розбалансовано через провалення правок
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