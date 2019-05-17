У Комітеті США затвердили законопроект із $445 млн підтримки Україні

Законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний президентом США
Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає 445,7 млн доларів підтримки для України по лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і причетних структур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США на офіційній сторінці в Facebook.
Визначена сума передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері оборони в розмірі 115 млн доларів за програмою “Міжнародне військове фінансування”.
Водночас, Комітет рекомендував Держдепартаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з Україною в реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.
Для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.
Раніше повідомлялося, що підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України.