У Комітеті США затвердили законопроект із $445 млн підтримки Україні

Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає 445,7 млн доларів підтримки для України по лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і причетних структур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США на офіційній сторінці в Facebook.

Визначена сума передбачає, в тому числі, допомогу Україні у сфері оборони в розмірі 115 млн доларів за програмою “Міжнародне військове фінансування”.

При цьому, як підкреслили в дипломатичному представництві, документ "забороняє виділення коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України".

Водночас, Комітет рекомендував Держдепартаменту США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з Україною в реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.