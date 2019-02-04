В комітеті Ради розглянуть вплив ситуації в Білорусі на Україну

Фото: Ганна Гопко (РБК-Україна)

За словами Гопко, це питання є важливим для України

Парламентський комітет у закордонних справах у середу, 6 лютого, розгляне питання впливу ситуації у Білорусі на безпеку на території України. Про це під час погоджувальної ради у ВР повідомила голова комітету у закордонних справах, нардеп Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, важливим є питання щодо ситуації в Білорусі.

"В середу ми плануємо розглянути питання про те, як ситуація в Білорусі може вплинути на безпекову ситуацію в Україні", - заявила Гопко.

Також згідно порядку денного, 6 лютого комітет продовжить розгляд питання про інвентаризацію українсько-російської договірно-правової бази.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Державному прикордонному комітету збільшити чисельність штату прикордонників в країні.

"З урахуванням зростання негативних факторів, пов'язаних з незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою, особливо, зброї, перед Держприкордонкомітетом поставлено завдання збільшити до необхідного штатну чисельність. Безпрецедентний крок, але національна безпека - найважливіший фактор", - заявив Лукашенко.

Також раніше Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру в східних регіонах України. Зокрема, Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном.