У комітеті Ради планують заслухати Полторака

Полторак доповідатиме по законопроекту, яким передбачається розробка плану оборони України президентом

В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны планируют заслушать министра обороны Украины Степана Полторака. Об этом говорится в повестке дня парламентского комитета на 6 февраля, сообщает РБК-Украина.

Так, глава министерства доложит о законопроекте "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины" № 9464.

"По заключению Главного научно-экспертного управления Верховной рады законопроект по результатам рассмотрения в первом чтении может быть принят за основу с учетом высказанных замечаний и предложений", - говорится в повестке дня.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять законопроект №9464 "О внесении изменений в закон" Об обороне Украины ", которым предлагается предусмотреть разработку президентом плана обороны Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Петр Порошенко предлагает ВР оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения.

Добавим, ранее Полторак озвучил пять приоритетов Минобороны на 2019 год.