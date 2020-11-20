Комітет ВР у закритому режимі розглядає зміну оборонного замовлення

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 20 листопада розглядає зміни до основних показників державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки. Розгляд відбувається у закритому режимі.

Про це інформує прес-служба комітету.

На порядку денному - тільки це питання.

"Проект порядку денного: розгляд змін до основних показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки (розгляд питання в закритому режимі)", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці березня комітет погодив основні показники державного оборонного замовлення. Зазначалося, що на 90% оборонні потреби будуть задовольняти вітчизняні підприємства різних форм власності. При цьому 10% складуть заплановані закупівлі за кордоном - йдеться про озброєння і продукції оборонного призначення, яка не виробляється в Україні.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів пропонує з 2021 року спростити ввезення складових для оборонної продукції. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав ухвалення відповідного законопроекту №3558.