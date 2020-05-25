Комітет ВР вимагає від Кабміну перелік держоб'єктів, що не підлягають приватизації

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку вимагає від Кабінету міністрів подати на розгляд парламенту перелік держоб'єктів, що не підлягають приватизації. Комітет просить надати перелік протягом 10 днів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що члени комітету розглянули проекти законів "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-1) і "Про відновлення дії ЗУ "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-2), які були зареєстровані як альтернативні до законопроекту, поданого попереднім складом Кабміну.

Під час обговорення зазначалось, що список об’єктів, які не підлягають приватизації, має подавати уряд, а не народні депутати, тому обидва альтернативні законопроекти неприйнятні.

"Обидва проекти законів комітет рекомендував Верховній раді за результатами розгляду у першому читанні відхилити. І прийняв рішення звернутися до Кабінету міністрів з вимогою протягом десяти календарних днів... внести на розгляд Верховної ради перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого у Верховній раді з'явився текст законопроекту №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Як писало РБК-Україна, на початку березня з розгляду ВР були зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту.