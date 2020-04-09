Комітет ВР розгляне перерозподіл видатків держбюджету, передбачених МОЗ

Комітет з питань бюджету у четвер, 9 квітня, розгляне перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я. Про це свідчить розклад засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету заплановане на 15:00. При цьому не уточнюється, чи відбудеться засідання у режимі відеоконференції.

"Інші питання... Про погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України, та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (постанова КМУ від 25.03.2020 № 250)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань бюджету у четвер, 9 квітня, розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються Кабінетом міністрів у звязку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, минулого понеділка парламентарії відправили на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.