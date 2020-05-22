Комітет ВР ухвалив рішення по закону про кредити для малого бізнесу під держгарантії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті заявили про необхідність доопрацювання проекту

Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом розглянув закон про механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії на відповідність праву ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України. Засідання комітету відбулось 21 травня.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"За результатами обговорення такими, що не суперечать праву ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції визнано законопроект про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу України, № 3420", - вказано у повідомленні.

Документ спрямовано на забезпечення доступу до кредитування суб’єктам господарювання, які зазнали значних фінансових втрат внаслідок запровадження карантину через пандемію коронавірусу. Ухвалення законопроекту, на думку авторів, дасть змогу запровадити фінансові механізми для забезпечення рівних можливостей доступу до кредитних ресурсів малому бізнесу шляхом часткового гарантування державою їхніх зобов’язань перед кредитором.

"Проект закону, за висновком експертів комітету, не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання в частині деталізації умов надання державних гарантій суб’єктам господарювання, порядку оприлюднення інформації щодо таких гарантій та з метою оцінки впливу на економічну конкуренцію додатково потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України", - поінформували у Раді.

Зазначимо, проектом пропонується передбачити, що держгарантії на портфельній основі можуть надаватися для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань пулу (портфеля) суб’єктів господарювання малого та/або середнього підприємництва - резидентів України перед кредитором.

Умови відбору банків-кредиторів, порядок надання таких гарантій встановлюються Кабінетом міністрів з урахуванням того, що максимальний рівень державної гарантії на портфельній основі не може перевищувати 80 відсотків загальної суми боргових зобов’язань пулу (портфеля) суб’єктів господарювання - резидентів України перед кредитором.

Нагадаємо, комітет ВР з питань бюджету на своєму засіданні на цьому тижні планував розглянути механізм надання кредитів малому бізнесу під державні гарантії.

Як писало РБК-Україна, у Раді раніше з'явився законопроект Кабінету міністрів, що пропонує ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії (на портфельної основі).

Кабмін на своєму засіданні 29 квітня підтримав даний законопроект.

Автор: Юлия Струк